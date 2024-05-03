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Аленичев о «Спартаке»: «Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу. Нужно вложиться» 

«Думаю, что Промеса, в принципе, уже подзабыли. Весной его нет, без него надо играть. Промес же не будет в «Спартаке» вечно играть.

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