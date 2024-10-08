Cекретные модели АВТОВАЗа — об этих Ладах не говорили

Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно, ВАЗ, она же – Лада. Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории ВАЗа раритетами… А здесь вы найдете фотогалерею «Запорожцев», которых вы никогда не видели.