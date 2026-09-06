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Железо продлило работу высокоэнергетических натрий-ионных батарей

Железо продлило работу высокоэнергетических натрий-ионных батарей

Исследователи Нанкинского университета (Nanjing University) разработали новый катодный материал для натрий-ионных батарей: слоистый оксид с железом, который делает ключевые окислительно-восстановительные реакции кислорода обратимыми.

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