Украина: Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что комендантский час в Киеве будет сокращен на один час и будет действовать с 01:00 до 05:00 (22:00-02:00 по Гринвичу) 10 сентября, заменив старый комендантский час, который действовал после вторжения России в Украину.
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