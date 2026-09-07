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Контрафронт

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Украина: Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что комендантский час в Киеве будет сокращен на один час...

Украина: Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что комендантский час в Киеве будет сокращен на один час и будет действовать с 01:00 до 05:00 (22:00-02:00 по Гринвичу) 10 сентября, заменив старый комендантский час, который действовал после вторжения России в Украину.

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