Россиянам назвали удачные дни для финансовых операций

Эксперт по фэншуй раскрыла удачные и неблагоприятные дни для операций с деньгами в мае Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова раскрыла изданию «Москва 24» удачные и неудачные дни в мае для любых финансовых дел.