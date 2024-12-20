В Омске признаны аварийными сразу пять домов. Расселить их жильцов обещают до 31 декабря 2031 года. Новости Омска.
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В Омске признаны аварийными сразу пять домов. Расселить их жильцов обещают до 31 декабря 2031 года. Новости Омска.