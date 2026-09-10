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Царьград

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Минкин рассказал, как кабель по дну Ладоги спас 300 тысяч ленинградцев

Минкин рассказал, как кабель по дну Ладоги спас 300 тысяч ленинградцев

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин встретился с коллективом СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в автобусном парке №5.

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