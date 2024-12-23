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В Рязанской области досрочно перечислят детские пособия за декабрь

В Рязанской области досрочно перечислят детские пособия за декабрь

Досрочно средства решили перечислить в связи с длительными новогодними праздниками.В связи с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники, жители Рязанской области, которым детские пособия поступают на счета в банках,  получат средства досрочно — в декабре 2024 года.

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