На Украине признали разворовывание бюджета чиновниками в ожидании конца конфликта

Украинские чиновники разворовывают госбюджет, ожидая конца конфликта. Об этом 16 ноября заявил украинский политик, экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
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