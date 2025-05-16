Россия и Европа против США и Китая Вообще кому-то может и показаться, что воюют две страны, бывшие раньше одним целым.
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Россия и Европа против США и Китая Вообще кому-то может и показаться, что воюют две страны, бывшие раньше одним целым.
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