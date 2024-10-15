Сайты МВД и Госавтоинспекции ЯНАО не работают из-за технических неполадок

На Ямале несколько часов не работают сайты окружных управлений МВД и Госавтоинспекции. Официальный представитель МВД Ирина Волк назвала в своем telegram-канале причину сбоя в работе порталов силовых ведомств, передает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии