В последние дни в западных СМИ активно тиражируется статья The New York Times от 5 августа, в которой утверждается факт якобы поставок Россией Ирану систем ПВО и РЭБ.
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В последние дни в западных СМИ активно тиражируется статья The New York Times от 5 августа, в которой утверждается факт якобы поставок Россией Ирану систем ПВО и РЭБ.
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