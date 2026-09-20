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RT Russia

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ВС России поразили сухогруз в порту Одесса

ВС России поразили сухогруз в порту Одесса

В российском Министерстве обороны заявили, что ВС России поразили сухогруз в порту Одесса. «В результате удара поражено в Одесской области в порту Одесса морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения», — сказали в ведомстве.

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