Эксперт Суверов: политика ФРС США и нестабильность на биржах создают риски для рубля

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кроме геополитики, риски для рубля создает ужесточение политики ФРС США, возможная слабость на мировых фондовых рынках, рост предложения нефти, а также двузначная инфляция в России, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
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