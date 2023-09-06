Пока некоторые граждане из последних сил угрожают женщинам одинокой старостью с кошками, сами женщины продумывают новые варианты развития событий.
Коммуны пожилых женщин – новая реальность
Комментарии
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Natali Климова
Это как на работе в любом женском коллективе или с соседями - и переругаются, и сплетничают, и ненавидят, и серпентарий будет. Особого желания нет. Это все на виду, все сведения о себе, ничего не скрыть. Я так не люблю. Моя жизнь закрытая, мне не нужны свидетели
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8 час.
ONIX
Так тебе об этом и пишут: в начале уничтожают мужчин,а потом живут коммунами или с кошками,на пенсионные отчисления умерших раньше времени мужчин
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6 час.
Natali Климова
А мужик пенсионер самый обычный, не военный что то может изменить? Да за ними и уход нужен по болезни, и обслуга в быту. И своё жилье не всегда имеется. И дури хватает, так что НЕ помощник ни разу. Он сам нуждается.
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1 час.
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