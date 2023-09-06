Коммуны пожилых женщин – новая реальность

Natali Климова Это как на работе в любом женском коллективе или с соседями - и переругаются, и сплетничают, и ненавидят, и серпентарий будет. Особого желания нет. Это все на виду, все сведения о себе, ничего не скрыть. Я так не люблю. Моя жизнь закрытая, мне не нужны свидетели

ONIX Так тебе об этом и пишут: в начале уничтожают мужчин,а потом живут коммунами или с кошками,на пенсионные отчисления умерших раньше времени мужчин