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Роджерс — о встрече с Норвегией: «Останавливал ли кто-нибудь Холанда? Не уверен, но нам придется попытаться»

Роджерс — о встрече с Норвегией: «Останавливал ли кто-нибудь Холанда? Не уверен, но нам придется попытаться»

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Морган Роджерс поделился ожиданиями от встречи с Норвегией в 1/4 финала чемпионата мира.

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