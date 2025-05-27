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Аномальная жара на Урале повысит риск природных пожаров

Аномальная жара на Урале повысит риск природных пожаров

Жаркая погода, которая пришла на Урал, повысит риски возникновения лесных пожаров. Как сообщает Уральский Гидрометцентр, 28 мая – 2 июня в Свердловской области ожидается аномально жаркий период при средней суточной температуре воздуха выше нормы на 7-8°.

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