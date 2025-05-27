Аномальная жара на Урале повысит риск природных пожаров

Жаркая погода, которая пришла на Урал, повысит риски возникновения лесных пожаров. Как сообщает Уральский Гидрометцентр, 28 мая – 2 июня в Свердловской области ожидается аномально жаркий период при средней суточной температуре воздуха выше нормы на 7-8°.