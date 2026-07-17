В стороне от ток-шоу и семейных споров: как живет старшая дочь Василия Шукшина Екатерина и почему она годами избегала фильмов отца

В отличие от своих младших сестер, регулярно оказывающихся в центре внимания прессы и на съемочных площадках телевизионных ток-шоу, старшая дочь Василия Шукшина Екатерина сознательно выбрала непубличный образ жизни.
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