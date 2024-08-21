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Демография в Ивановской области в 2024 году ухудшилась по всем параметрам

Демография в Ивановской области в 2024 году ухудшилась по всем параметрам

Рождаемость в Ивановской области падает, а смертность растет.Росстат опубликовал демографические данные по Ивановской области за январь-май 2024 года.

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