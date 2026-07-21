Песков об атаке на Wildberries: Украина продолжает наносить удары по мирным целям

Украина продолжает наносить удары по мирным целям. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских беспилотников на склад Wildberries в Тамбовской области.
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