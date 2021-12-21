Она оставила в стороне суету, проблемы и насладилась красотой природы. А ты режиссёр своей жизни?

Фото взято с avatars.mds.yandex.net и принадлежит автору Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Как-то раз, прогуливаясь по улицам моего любимого Тбилиси, я наблюдала за деревьями.