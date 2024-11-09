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Закон и Порядок

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Как Трамп меняет политику по Украине до инаугурации

Как Трамп меняет политику по Украине до инаугурации

Bloomberg рассказал, как Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации Власти Украины серьезнее воспринимают обещание Трампа положить конец военным действиям, а в Израиле с приходом нового президента США ждут «большей свободы действий» по отношению к Ирану, пишет агентствоДональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images) Избранный президент США Дональд Трамп уже формирует политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, хотя до вступления его в должность остается более двух месяцев.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
👍👍👍🤝
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10 час.
Александр Рожков
Хрен редьки не слаще...
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10 час.
Галина Скрипник
Никаких условий. Только полная и безоговорочная капитуляция бандеровцев!!!
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4 час.

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