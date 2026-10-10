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Русская весна

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Разработчик рассказал, сколько БПЛА за раз может сбивать дрон «Гадюка»

Разработчик рассказал, сколько БПЛА за раз может сбивать дрон «Гадюка»

Многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 «Гадюка» сможет развивать скорость до 850 километров в час и уничтожать до 20 дронов за один вылет, заявил генеральный директор компании «ДОФА-Тёк» Марат Дрофа в рамках «Дронконгресса-2026», который проходил в Санкт-Петербурге.

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