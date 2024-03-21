Артист Марко спел «Катюшу» после завершения матча между сборными РФ и Сербии

Сербский артист Марко исполнил песню «Катюша» после завершения товарищеского футбольного матча между сборной России и командой Сербии, который прошел на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве 21 марта.
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