В Госдуме предложили не эвакуировать машину, если у водителя нет документов

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) 27 января внесет на рассмотрение палаты законопроект, который предлагает не эвакуировать автомобиль, если у водителя отсутствуют регистрационные документы на него, за исключением случаев угона.