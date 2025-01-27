В Госдуме предложили не эвакуировать машину, если у водителя нет документов

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) 27 января внесет на рассмотрение палаты законопроект, который предлагает не эвакуировать автомобиль, если у водителя отсутствуют регистрационные документы на него, за исключением случаев угона.
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