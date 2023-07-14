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Самое интересное из соцсетей за неделю

В Алуште жительница разбросала мусор прямо возле здания городской администрации. Видео попало в интернет, пользователи социальных сетей гадают - было ли это криком души из-за плохой работы коммунальных служб, либо  актом современного искусства.

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