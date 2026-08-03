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Вечерний Новосибирск

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Камеры на Димитровском мосту настроили на более строгий скоростной режим

Камеры на Димитровском мосту настроили на более строгий скоростной режим

В Центре организации дорожного движения Новосибирской области предупреждают, что привычный режим работы комплекса изменился: теперь камеры настроены на ограничение скорости в 40 километров в час, хотя раньше лимит составлял 50 километров в час.

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