22 пикантные фото, запечатлевших озорных дам 1950-х годов

Посмотрите, как выглядели раскованные дамочки в разгар американского бэби-бума. В те времена силикона не было и в помине, а в ходу были легкие и беспроигрышные шалости вроде задирания юбок и прочей демонстрации прелестей в стиле pin-up.
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