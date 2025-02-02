Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса», прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ с «Амуром»Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса», прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ с «Амуром»«Готовили ребят к игре, говорили, что соперники будут действовать активно, судя по нашему составу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии