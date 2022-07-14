«ПСЖ» хочет продлить с Месси контракт до 2024 года. Лео примет решение после ЧМ-2022 (Marca)

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2024 года. Срок действующего контракта аргентинца истекает летом 2023 года, и «ПСЖ» уже сообщил нападающему, что хотел бы продлить сотрудничество еще на год – до 2024 года, пишет Marca, ссылаясь на источники во французском клубе.
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