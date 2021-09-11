Storyone

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГусЕна
    Да уже....некая Козина Гуща заявила что " ВСЕ ЕР-педофилы". Это МРАК .Главные лгбт-пред...
  • Олег Самойлов
    Задача получена подпиндосниками - они ее и исполняют! Еще к пидорам отнести надо бы и Премьера с Президентом! Во, буд...Главные лгбт-пред...
  • Олег Помошников
    Ее девичья фамилия Мазепа. Какое совпадение.Пару раз я ее слушал на митингах, двух слов связать не могла. Очень косно...Журналистка Анна ...

Единственный Герой ссср и России, который был удостоен "Золотой Звезды" за подвиги

Единственный Герой ссср и России, который был удостоен "Золотой Звезды" за подвиги

История России насчитывает единицы тех героев, которые за свою самоотверженную жизнь были удостоены одновременно двух самых высших наград и званий – Героя России и Героя Советского Союза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх