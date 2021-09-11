Единственный Герой ссср и России, который был удостоен "Золотой Звезды" за подвиги

История России насчитывает единицы тех героев, которые за свою самоотверженную жизнь были удостоены одновременно двух самых высших наград и званий – Героя России и Героя Советского Союза.
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