«Апрельская погода переменчива как настроение подростка» — в Башкортостане начало недели принесёт дожди и тёплую, но ветреную погоду,…Сообщение Башкирию ждут дожди и потепление: прогноз погоды на начало недели появились сначала на Ежедневные новости.
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