«Апрельская погода переменчива как настроение подростка» — в Башкортостане начало недели принесёт дожди и тёплую, но ветреную погоду,…Сообщение Башкирию ждут дожди и потепление: прогноз погоды на начало недели появились сначала на Ежедневные новости.