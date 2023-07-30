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Дембеле не устроил предложенный «Барселоной» контракт до 2027-го. Агенты потребовали плюс 6-7 млн евро к зарплате и бонусы

По сведениям RAC1, «блауграна» готова бороться за вингера с «ПСЖ», но пока ей не удалось убедить его заключить договор сроком до 2027 года.

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