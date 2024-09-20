Экс-сотрудник Госдепа раскрыл, от чего действительно зависят сроки окончания СВО

Волкер уверен, что дальнейшее проведение спецоперации зависит только от РоссииPolitico со ссылкой на экс-представителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера пишет, что спецоперация может закончиться только по решению самой России.
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