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Экс-советник США Болтон: Турцию нужно лишить членства в НАТО за её политику в отношении России

Экс-советник США Болтон: Турцию нужно лишить членства в НАТО за её политику в отношении России

Экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон опубликовал статью в издании The Daily Telegraph, в которой заявил, что в 2023 году необходимо исключить Турцию из НАТО из-за ее внешней политики по отношению к России.

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