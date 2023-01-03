Экс-советник США Болтон: Турцию нужно лишить членства в НАТО за её политику в отношении России

Экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон опубликовал статью в издании The Daily Telegraph, в которой заявил, что в 2023 году необходимо исключить Турцию из НАТО из-за ее внешней политики по отношению к России.
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