Владимир Путин распорядился выплатить мобилизованным и контрактникам по 195 тысяч рублей

Указ о единовременной выплате опубликован на портале правовой информации.Президент России Владимир Путин распорядился выплатит мобилизованным и контрактникам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, по 195 тысяч рублей.
Указ о единовременной выплате опубликован на портале правовой информации.Президент России Владимир Путин распорядился выплатит мобилизованным и контрактникам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, по 195 тысяч рублей.
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