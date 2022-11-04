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Владимир Путин распорядился выплатить мобилизованным и контрактникам по 195 тысяч рублей

Владимир Путин распорядился выплатить мобилизованным и контрактникам по 195 тысяч рублей

Указ о единовременной выплате опубликован на портале правовой информации.Президент России Владимир Путин распорядился выплатит мобилизованным и контрактникам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, по 195 тысяч рублей.

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