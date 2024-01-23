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Царьград

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Врачи назвали три более опасных для сосудов продукта, чем белый хлеб

Врачи назвали три более опасных для сосудов продукта, чем белый хлеб

Для поддержания стабильной работы сердца и сосудов некоторые продукты лучше исключить из рациона.Вопреки сложившемуся мнению, что белых хлеб – это вредно, существуют продукты, которые наносят еще больший вред сердцу и сосудам.

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