Врачи назвали три более опасных для сосудов продукта, чем белый хлеб

Для поддержания стабильной работы сердца и сосудов некоторые продукты лучше исключить из рациона.Вопреки сложившемуся мнению, что белых хлеб – это вредно, существуют продукты, которые наносят еще больший вред сердцу и сосудам.
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