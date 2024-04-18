Следствие завершило расследование дела экс-чиновницы Натальи Соколовой о взятке

В Приморье закончили расследовать уголовное дело против бывшей чиновницы Натальи Соколовой. Ей предъявили окончательное обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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