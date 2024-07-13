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Гарет Саутгейт: «Англия должны выиграть Евро, чтобы заслужить уважение футбольного мира. Ожидания всегда были высокими, но теперь мы стабильны»

Гарет Саутгейт: «Англия должны выиграть Евро, чтобы заслужить уважение футбольного мира. Ожидания всегда были высокими, но теперь мы стабильны»

14 июля английская сборная сыграет с командой Испании в финале Евро-2024. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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