Не перегнул ли Путин палку?

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Sergey Ivanov

Мы- не один народ! Да, все мы- русские, белорусы и украинцы- родом из одного славянского корня. Но разделилось единое дерево натрое- и уже не соединить разделенное. Да и надо ли? Да, белорусы входят в состав «единого государства». Но предложи им войти в состав России- и вы почти наверняка получите отказ. Не захочет белорус выполнять команды из Кремля. Дружить с Россией- ДА! Но быть ее составной частью, потерять свою белорусскую идентичность- НЕТ! То же и с Украиной. Только вот на стремление жить по- своему наложился еще и украинский менталитет, суть которого в безграничной свободе и такой же безграничной безответственности. Потому и дошло дело до крайности: до войны, как бы наши политиканы ни маскировали войну всякими эвфемизмами типа «Специальная военная операция». Хотя любому диванному стратегу понятно, чем отличается «специальная операция» от войны: «Специальная Операция» проводится силами специальных подразделений. А когда в «операции» задействована армия со всем ее арсеналом (слава богу, пока без ЯО)- то это не «операция». Это- война! Вы, конечно, скажете, что во всем виноваты западенцы и их пропаганда. Да, было это. Вот только почему- то эта пропаганда дала обильный урожай! Не потому ли, что семена попали на подготовленную почву? И все же не хотят они быть составной частью России! Настолько не хотят, что вот уже больше двух лет сражаются за это! За то, чтобы их героем был не герой- партизан Сидор Ковпак, а бандиты и фашистские прихвостни Бандера с Шухевичем. Не думаю, что украинцы так уж сильно любят этих своих новых «героев». Просто это- болезненная реакция народа, осознавшего себя Народом и который теперь ищет в своей истории хоть что- то, за что можно зацепиться, что могло бы доказать их право быть народом. Не богата украинская история героями... Собственно, вся история Украины- это история предательства, возведенного в национальный принцип! История украинской подлости началась в 1240 году, когда украинцы легли под хана Батыя после того, как он сжег Киев. Далее последовала череда предательств Литвы, походы на Москву с целью пограбить братьев- москалей, союз с крымским ханом и его предательство, потом предательство России во время русско- польской войны, переход на службу шведскому королю Карлу XII и его предательство... В 20 веке после подписания Брестского мира Украина, как разменная монета, перешла под контроль немецкой армии и вновь вернулась к России в 1919г. В 1941г украинцы вновь поменяли хозяина, встретив на Крещатике хлебом- солью немецкую армию и вновь вернулись к России в 1944г, когда поняли, что она сильнее. Ну, а когда распался Советский Союз- Украина была одной из первых крыс, побежавших с корабля. Похоже, все- таки есть в украинской крови какой- то ген предательства, которого нет и никогда не будет у русского народа. Мы- не братья! Мы- разные! Разные у нас гены. Разные матери. Да и можно ли считать человека своим братом, если он сам не желает считать вас братом? Даже, если и говорит на русском языке, только забавно исковерканным. Совсем недавно их язык был просто суржиком русского. Языком деревни, хлева, коров и свиней. Потому таким по- детски смешным он выглядит. Они сами отказались от богатейшего пласта русской культуры и сейчас насаждают деревенскую «мову». Зачем? Да с той же целью, с какой коверкают нашу общую историю: Для того, чтобы выделиться из русского этноса. Получается это у них тоже по- детски. Потому, что за этим языком нет ничего- ни культуры, ни науки. Потому, когда окончательно украинцы обретут вожделенную независимость- то к европейским кружевным трусикам получат польский язык, который должен будет знать каждый украинский холоп! Смешно, но гарантом украинской культуры и языка была именно Россия! Вне России они быстро утратят свою украинскую идентичность и превратятся в провинцию Польши. А для польских панов украинцы всегда были холопами, грязью. И все же я против того, чтобы спасать их против их воли! Они должны до конца нахлебаться того, что называют «европейским выбором». И тогда снова объявится второй Богдан Хмельницкий. И снова будет Переяславская Рада. И снова будет череда предательств... Нет, дорогие братья! Брат, однажды предавший- не брат мне. А потому идите- ка вы своей дорогой! Той, которую выбрали сами. Где впереди маячит «европейский выбор» и кружевные трусики. А Россия возьмет себе свое- то, что всегда и было Россией: Донбасс Крым, Новороссию. И на этом задача «Специальной Военной Операции» будет выполнена. Остальное поделит еврогиена и евроВенгрия с евроРумынией. А огрызок, оставшийся от Украины, для нас никакой опасности представлять не будет. Без промышленности, без пролетариата Украина скатится на положение Гуляй- поля 17 века. И пусть украинцы сидят по своим хуторам и тихо ненавидят Россию. И пусть втайне мечтают, чтобы Россия снова пошла на них войной и их завоевала!