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Мама Александра Реввы ответила на обвинения: «Пусть сам любит свою жену, почему я должна. Сколько этих девочек было»

Мама Александра Реввы ответила на обвинения: «Пусть сам любит свою жену, почему я должна. Сколько этих девочек было»

Александр Ревва уже много лет не может наладить контакт между мамой и женой. На днях он признался, что чем дальше, тем их отношения становятся только хуже.

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