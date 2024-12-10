Мама Александра Реввы ответила на обвинения: «Пусть сам любит свою жену, почему я должна. Сколько этих девочек было»

Александр Ревва уже много лет не может наладить контакт между мамой и женой. На днях он признался, что чем дальше, тем их отношения становятся только хуже.
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