В России прокомментировали возможное нападение на страны НАТО

Российский посол в Брюсселе Денис Гончар в интервью РИА Новости прокомментировал ситуацию вокруг возможного нападения России на страны Североатлантического альянса (НАТО).
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