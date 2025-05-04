Андрей Скабелка: «Динамо» надо совершить подвиг, чтобы вытащить серию и выйти в финал. В 3-м матче «Трактор» и по игре, и по движению выглядел интереснее»

Клуб из Челябинска ведет со счетом 3-0 в серии. Сегодня команды проведут 4-й матч. «В третьем матче серии «Трактор» и по игре, и по движению выглядел интереснее «Динамо».
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