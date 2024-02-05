Шнайдер поднялась на 35 мест в рейтинге, Александрова вернулась в топ-20

Опубликован рейтинг сильнейших теннисисток мира, обновленный с учетом турниров минувшей недели. В первой десятке изменений не произошло: лидирует по-прежнему полька Ига Швентек, которую преследует белоруска Арина Соболенко.
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