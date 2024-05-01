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Добрый Мир

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В Европу едет ревизор? Преддверии встречи с Путиным Си Цзиньпин посетит Евросоюз.

В Европу едет ревизор? Преддверии встречи с Путиным Си Цзиньпин посетит Евросоюз.

- Главное осторожно с Макроном здоровайся! Он не ту руку жал! Мы совершенно справедливо критикуем Европу за ее русофобский характер и ограниченность мышления, где есть только: санкции, санкции, санкции.

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