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Антифашист

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Киев вводит языковой контроль за домовыми чатами. За общение соседей на русском — санкции

Киев вводит языковой контроль за домовыми чатами. За общение соседей на русском — санкции

На Украине под языковой контроль попали домовые чаты, где соседи обсуждают коммунальные вопросы и текущие проблемы.

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