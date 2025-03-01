Путин позвонил матери командира псковских десантников в годовщину их подвига

Сегодня, в день 25-летия героической смерти псковских десантников, которые погибли в 2000 году, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с матерью командира батальона Марка Евтюхина Лидией.
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