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Grayscale Zcash ETF подстегнул ZEC к отметке $1045

Grayscale Zcash ETF подстегнул ZEC к отметке $1045

За десять лет ZEC впервые превысил отметку в 1000 долларов. В пятницу, 4 сентября, эта криптовалюта ненадолго превысила 1045 долларов после ежемесячного роста, близкого к 100%.

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