Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Донбасс 11 лет назад, когда провел референдум, избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов.
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