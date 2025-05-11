Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, заявил депутат

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Донбасс 11 лет назад, когда провел референдум, избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы, заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов.