В России хотят расширить рамки разрешённой самообороны 

пишЕте, если что. Вот только я сомневаюсь, что этот закон судьи и проститутки-адвокаты не извратят.Да он, закон, ещё не принят.

ВН

Владимир Никитин

У нас от "хотят" и "разрешить" может пройти не одно поколение!!! Вопрос с мигрантами у нас решен? Так же и с самообороной! Проходили это на практике!!! НЕ ВЕРЮ!!!