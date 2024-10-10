В России хотят расширить рамки разрешённой самообороны — в случае незаконного проникновения в жилище, даже без угрозы для жизни.
В России хотят расширить рамки разрешённой самообороны
Комментарии
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Марина Петрова
Сомневаюсь.
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17 час.
Владимир Алтайцев
пишЕте, если что. Вот только я сомневаюсь, что этот закон судьи и проститутки-адвокаты не извратят.Да он, закон, ещё не принят.
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15 час.
ВН
Владимир Никитин
У нас от "хотят" и "разрешить" может пройти не одно поколение!!! Вопрос с мигрантами у нас решен? Так же и с самообороной! Проходили это на практике!!! НЕ ВЕРЮ!!!
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14 час.
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