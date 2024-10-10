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В России хотят расширить рамки разрешённой самообороны 

В России хотят расширить рамки разрешённой самообороны 

В России хотят расширить рамки разрешённой самообороны — в случае незаконного проникновения в жилище, даже без угрозы для жизни.

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Комментарии
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Марина Петрова
Сомневаюсь.
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17 час.
Владимир Алтайцев
пишЕте, если что. Вот только я сомневаюсь, что  этот закон судьи и проститутки-адвокаты  не извратят.Да  он, закон, ещё  не принят.
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15 час.
ВН
Владимир Никитин
У нас от &quot;хотят&quot; и &quot;разрешить&quot; может пройти не одно поколение!!! Вопрос с мигрантами у нас решен? Так же и с самообороной! Проходили это на практике!!! НЕ ВЕРЮ!!!
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14 час.

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